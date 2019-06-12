Abdullah Avcı'nın tepkisi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörülük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

Uzun süredir Medipol Başakşehir'i çalıştıran deneyimli teknik adam, son 3 sezondur zirveye oynasa da mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

Taraftar sesi duyan Abdullah Avcı'nın şaşkınlığı - VİDEO

BAŞAKŞEHİR'İN TARAFTAR GÜCÜ YOKTU

Başakşehir taraftarının çok az sayıda olması, sonu gelmeyen şampiyonluk yarışında en önemli etkenlerden biri olarak görülüyordu.

Yoluna Beşiktaş'ta devam edecek Abdullah Avcı, artık iç sahada ateşli bir taraftar topluluğunu arkasında hissedecek.

TEZAHÜRATLARI DUYUNCA ŞAŞIRDI

Bunu ilk olarak stadyumda yaptığı Şeref Turu'nda deneyimleyen Avcı, taraftar tezahüratlarının duyulduğu bir bölümde yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Bu görüntüler siyah-beyazlı kulübün resmi heabından paylaşıldı.