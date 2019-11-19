Abdullah Avcı'nın transfer istediği mevkiler

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, verilen milli arada beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.

Bugüne kadar üç büyük kulüpten de teklif aldığını ancak Beşiktaş'ı seçtiğini dile getiren Avcı, devre arası için yapmayı düşündükleri transferleri de dile getirdi.

"SAKLAMAYA GEREK YOK"

Burak Yılmaz'a yardımcı olacak bir futbolcu düşündüklerini kaydeden Avcı, "Forvete alternatif düşünüyoruz, saklamaya gerek yok. Güven geçen sene kulübün devamlı oyun sirkülasyonundan dolayı çıkmış bir oyuncu devre arasında. Potansiyeli var, yük fazla gelmiş olabilir. Bu deneyime sahip değil. Kenarda da, santrfor da, yardımcı forvet de kullanabiliyorsun. Geçen sene parçalı bulutlu oynamış bir Umut Nayir'dan bahsediyoruz. Gelişime açık, Galatasaray maçında bize büyük yardımı oldu. Bir tane oyuncu, Burak'ı da rahatlatabilir. Yerli mi, yabancı mı, bakacağız. Hangisi doğru olursa artık" dedi.

"SANTRFOR VE KENAR OYUNCUSU ALACAĞIZ"

2 oyuncu alabileceklerini söyleyen teknik adam, "Transfer için aklımdaki rakam 2 ama kulübün düşüncesi önemli. Bir santrfor, bir de kenar oyuncusu. Şu anda mevcut ve acil gözüken bu. Başka değerlendirmelerimiz de olacak, kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.