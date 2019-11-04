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Abdullah Avcı'nın zirve hesabı

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, ligin ilk yarısında kalan 7 maçtan 19 puan çıkararak devre arasına lider girmeyi planlıyor.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı'nın zirve hesabı
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Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş'ta deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, devre arasına lider gireceklerine inanıyor.

İlk devrenin kalan 7 haftasında en az 19 puan almanın hesaplarını yapan Avcı, 34 puana ulaşarak zirveye oturacaklarını düşünüyor.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇI SAHASINDA OYNAYACAK

Siyah-beyazlı ekip 7 haftalık dilimde, 4 maçı içeride oynayacak. Beşiktaş, bu süreçte sahasında Denizlispor, Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Beşiktaş'ın devre arasına kadar gideceği deplasmanlar ise; Konya, Kasımpaşa ve Fenerbahçe.

Öte yandan Abdullah Avcı, sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte daha alternatifli bir kadroya kavuşacak. Deneyimli hoca, en büyük avantajlarının geniş kadro yapısı olacağını ifade ediyor.

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