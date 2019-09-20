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Abdullah Avcı'yı bekleyen kritik 4 maç

Ligde çıktığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı'yı bekleyen kritik 4 maç
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Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor...

4 yılın ardından teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı henüz beklentileri karşılayamadı.

Ligde çıktığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Kartal, UEFA Avrupa Ligi'ne de mağlubiyetle başladı.

Savunmada skandal hatalar yapan Beşiktaş, Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Avcı'nın da koltuğu sallanmaya başladı. 13 gün içerisinde 4 zorlu karşılaşmaya çıkacak olan 56 yaşındaki teknik adamın geleceğini bu maçlar belirleyecek.

İLK MAÇ BAŞAKŞEHİR

Zorlu fikstürde ilk maçına eski takımı Başakşehir karşısında çıkacak olan Avcı'nın tek hedefi 3 puan.

Farklı bir sonuç çıkması halinde ise camiada istifa sesleri yükselebilir.

23 Eylül: Başakşehir
29 Eylül: Trabzonspor (D)
3 Ekim: Wolverhampton
6 Ekim: Alanyaspor



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