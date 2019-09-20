Abdullah Avcı'yı bekleyen kritik 4 maç

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor...
4 yılın ardından teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı henüz beklentileri karşılayamadı.
Ligde çıktığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Kartal, UEFA Avrupa Ligi'ne de mağlubiyetle başladı.
Savunmada skandal hatalar yapan Beşiktaş, Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.
Alınan bu sonucun ardından Avcı'nın da koltuğu sallanmaya başladı. 13 gün içerisinde 4 zorlu karşılaşmaya çıkacak olan 56 yaşındaki teknik adamın geleceğini bu maçlar belirleyecek.
İLK MAÇ BAŞAKŞEHİR
Zorlu fikstürde ilk maçına eski takımı Başakşehir karşısında çıkacak olan Avcı'nın tek hedefi 3 puan.
Farklı bir sonuç çıkması halinde ise camiada istifa sesleri yükselebilir.
23 Eylül: Başakşehir
29 Eylül: Trabzonspor (D)
3 Ekim: Wolverhampton
6 Ekim: Alanyaspor