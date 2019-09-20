Rıza Kayaalp: Her şey Türkiye için

1 Abdullah Avcı'yı bekleyen kritik 4 maç Ligde çıktığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

2 Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı sert açıklamalara kızan Fatih Terim, avukatlarına talimat verdi. 66 yaşındaki hoca, "Suç kastı varsa dava açın" dedi.

3 Ferdi Kadıoğlu: İçkici değilim Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Pek dışarı çıkmam. Tamamen futbola odaklandım" dedi.

4 Ülke sıralamasında geriye düştük Avrupa'daki temsilcilerimizin aldığı kötü sonuçlar neticesinde, UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak.

5 Karius kalesini yine gol kapatamadı Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kaleci Karius, siyah-beyazlı formayla çıktığı 39 resmi maçta kalesinde tam 57 gol gördü.

6 Avcı'dan mağlubiyet özrü Kaybedilen Slovan Bratislava maçı sonrası konuşan Avcı, "Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok" diyerek özür diledi.

7 Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü Devler Ligi'nde 1 Avrupa Ligi'nde 3 takımımız tamamladıkları ilk grup maçlarında iyi sonuçlar alamadı.

8 Karius'tan skandal hata Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Bratislava maçında yaptığı hatayla adeta rakibe gol ikram etti.

9 Trabzonspor, Getafe'den eli boş döndü UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.