Abdullah Çevrim vefat etti

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından, spor yorumcusu Abdullah Çevrim, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki çevrim, daha önce de kalp krizi geçirmişti.

Abdullah Çevrim'le ilgili Fenerbahçe internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınlandı ve "Fenerbahçemizin ve A Milli Takımımızın eski futbolcularından Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği de Abdullah Çevrim'in ölümüyle ilgili mesaj yayınladı ve, "1960'lı yılların başlarında kulübümüzün formasını giyen milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim, sarı-lacivertlilerle Balkan Kupası'nı kazandı. Çevrim, Fenerbahçe'yle iki de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Çevrim; MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği formalarını da terletti.

ABDULLAH ÇEVRİM İÇİN SAYGI DURUŞU

Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı başsağlığı mesajında; "Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz. Çevrim'in vefatı sebebiyle 22-25 Şubat tarihleri arasında oynanacak bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasında bulundu.