Abdullah Ercan istifa etti

Fenerbahçe'de teknik heyetle bir toplantı yapan yönetim, transfer yapmak yerine oyuncuların maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcular bulunuyor. Kritik maçta N'Doye, Hubocan, Castillo, Giuliano, Neto, Şener ve Janssen gibi isimler forma giyemeyecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Akıllara daha önce yaptığı "Ben aday olmam, aday gösterilirim" sözleri geldi.

Sivasspor'a transfer olan Robinho, imza töreninde taraftarlara "Merhaba gardaş" diye seslendi.

TFF; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

UEFA, yapılan soruşturma sonucunda PSG'nin Kylian Mbappe ve Neymar transferlerini Finansal Fair-Play'e uygun buldu.

1 Kayserispor'un hocası maç sonu çıldırdı Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Galatasaray maçı sonrası hakem hatalarına isyan etti. Masayı yumruklayan Rumen teknik adam zor sakinleşti.

2 Trabzonspor ve F.Bahçe'de sakat futbolcular Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcular bulunuyor. Kritik maçta N'Doye, Hubocan, Castillo, Giuliano, Neto, Şener ve Janssen gibi isimler forma giyemeyecek.

3 Quaresma ile Negredo'nun arası bozuk Quaresma ile Negredo arasındaki kriz devam ediyor. Son olarak Antalyaspor maçında 90 dakika görev yapan Portekizli yıldız, İspanyol golcüye sadece 1 kez pas attı.

4 Abdurrahim Albayrak: G.Saray'da kimsenin parası kalmaz Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev alacak olan Abdurrahim Albayrak, Gomis'in alacakları yüzünden oynamadığı iddiaları üzerine, "Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz" şeklinde konuştu.

5 Sivas'ta Robinho coşkusu Sivasspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız, bugün şehre ulaştı. Robinho'yu onlarca taraftar büyük bir coşkuyla karşıladı.

6 Fatih Terim: İlk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor galibiyetini yorumladı.

7 Fikret Orman: Kulüpler Birliği başkanlığına adayım Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Akıllara daha önce yaptığı "Ben aday olmam, aday gösterilirim" sözleri geldi.

8 Fenerbahçe'de transfer kararı Fenerbahçe'de teknik heyetle bir toplantı yapan yönetim, transfer yapmak yerine oyuncuların maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.

9 Emre Çolak antrenmandan kovuldu La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, tenik direktör Cristobal tarafından antrenmandan atılıp soyunma odasına gönderildi.