Abdullah Ercan, Sakaryaspor'un başına geçiyor

Uzun yıllar Süper Lig'de başarıyla mücadele eden, birçok yıldızı Türk futbolunu kazandıran Sakaryaspor, Abdullah Ercan'la anlaşmak üzere.
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da başkan adayı İbrahim Nalbant'ın seçilmesi durumunda takımı Abdullah Ercan'a emanet edeceği ifade ediliyor.
KONGRE SONRASI NETLEŞECEK
Şaban Yıldırım'la yola devam etmek istemediklerini açık açık söyleyen İbrahim Nalbant, Abdullah Ercan'ı göreve getireceklerinin sinyallerini verdi. Ercan'la görüşme halinde olan İbrahim Nalbant ve ekibi, 47 yaşındaki teknik adamla son detayları konuştuğu öğrenildi.
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Gaziantepspor ve U21 Milli takımını çalıştıran Abdullah Ercan, Türk futbolunun önemli figürlerinden biri.