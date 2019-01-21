Galatasaray Alan transferini bitirdi

Galatasaray'da forvet krizi nihayet çözüldü...
Guanghzou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ve kulübüyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yetliler, Brezilyalı futbolcuyu almaya gitti.
ALBAYRAK DUBAİ'DE
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın dün gece Dubai'ye gittiği, ikilinin oyuncuyla birlikte İstanbul'a döneceği öğrenildi.
GÖZTEPE MAÇI KADROSUNDA OLACAK
Guanghzou Evergrande kulübüne 3 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray'da golcü futbolcunun Göztepe maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.