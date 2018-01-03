Abdurrahim Albayrak: Başkan adaylarından teklif almadım

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Ocak ayında yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkan Dursun Özbek'in listesinde yer almamasına dair açıklamada bulundu.

DURSUN ÖZBEK GÖREVDEN KAÇTILAR DEMİŞTİ

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirerek başkanlık yarışında eli bir hayli güçlenen Dursun Özbek, yönetim listesini oluştururken sürpriz isimlere yer vermişti. Dursun Özbek'in basında, "Kimse elini taşın altına sokmuyor. Böyle bir zamanda yönetime girmeyeceksin de ne zaman gireceksin? Bu yükü beraber omuzlamak varken, ne yazık ki destek göremedik" sözleri yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sonrasında akıllara gelen isimlerden biri de Abdurrahim Albayrak olurken, sarı-kırmızılıların idarecisi, kendisinin teklif almadığını, eğer teklif alsaydı listede olacağını söyledi.

"TEKLİF ALMADIM"

Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da" dedi.

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler şunlar:

Asıl liste: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

Yedek liste: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler ise şunlar:

Asıl liste: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek liste: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.