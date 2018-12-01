Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinde tribünde

Soğuk algınlığı hastalığından dolayı bir haftadır serum alan ve bu şekilde Lokomotiv Moskova mücadelesinde takımı desteklemek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Albayrak, bugün sarı kırmızılı takımın taraftara ve basına açık olarak Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanda statta yer alamadı.

DERBİYİ TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Abdurrahim Albayrak, yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek.