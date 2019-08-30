Abdurrahim Albayrak bir kez daha Falcao'yla görüştü

Transferi yılan hikayesine dönen Falcao'da yeni gelişmeler yaşanıyor...

Kura çekimi için Fransa'ya giden yönetici Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut'la birlikte Kolombiyalı golcünün yanına gitti.

Görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya düşerken, sarı-kırmızılı taraftarlar bir kez daha heyecanlandı.

(Fotoğraf Mehmet Özcan-Sabah)

3 GÜN SONRA TRANSFER DÖNEMİ KAPANIYOR

Bonservis bedeli ödemek istemediği için aylardır transferi bitiremeyen sarı-kırmızılı idareciler, son olarak 3 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş, ancak Fransız ekibinin 5 milyon euro istemesi üzerine transfer bir kez daha çıkmaza girmişti.

Cimbom'un bu parayı taksitlerle ödemek istediği ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

"ARTIK FAYDAM OLMAZ"

Monaco Teknik Direktörü Jardim'le görüşen yıldız futbolcu, "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Beni burada artık tutmayın. Bu takıma faydam olmaz'' dedi. Transferle ilgili son kararı Monaco yönetimi verecek.

2 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminin kapanmasına 3 gün kaldı.