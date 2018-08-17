Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Emre Akbaba savaşı yaşanıyor...

Sarı-lacivertliler, dün hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşırken, Galatasaray'dan son bir hamle geldi.

BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ

A Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Bir teklif daha sunduk, bu teklif ile ilgili geri dönüş bekliyoruz. Yarın (bugün) Alanyaspor başkanı ile bir kez daha görüşeceğiz" dedi.

Emre'nin yeni takımının bugün netleşmesi bekleniyor.

MEHMET TOPUZ OLAYINA BENZİYOR

Ezeli rakiplerin Emre için giriştiği bu yarış, akıllara Mehmet Topuz transferinde yaşanan olayları getirdi.

Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyleyen Topuz, siyah-beyazlı formayı giymiş ancak kulübü Kayserispor'un Fenerbahçe ile anlaşmasından dolayı sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu.