Abdurrahim Albayrak: Bırakıp gitmek bize yakışmazdı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, gazeteci Süleyman Rodop'a özel açıklamalarda bulundu.

BIRAKIP GİTMEK BİZE YAKIŞMAZDI

Albayrak, oyunculara yapılan ve UEFA'dan ceza alma ihtimalini önleyen ödeme ile ilgili açıklamada, "Bize yapılan haksızlıktan sonra bırakıp gitmek gerekse bile bana yakışmazdı. Şampiyonluğa giderken. Futbolcuların ödemesini yaparak UEFA'dan ceza almanın önüne geçtik" dedi.

BU VEBAL İLE YAŞAYAMAZDIM

Galatasaray Divan Kurulu'nda ibra olmamanın ardından yönetimin koltuğu bırakması halinde UEFA'dan ceza alabileceklerini aktaran Albayrak, "Eğer bırakıp girseydik ve bu ödemeler yapılmasaydı UEFA dan alacağımız ceza beni vicdanen öldürürdü. Bu vebal ile yaşayamazdım. Daha önce Avrupa kupalarına katılamadığımızda camianın ne açılar çektiğini biliyorum." dedi.

YAPILANLARI HAK ETMEDİK

Kendisine karşı yapılanları hak etmediğini aktaran sarı-kırmzılı yönetici, Galatasaray'ın acı çekmemesinin kendisinden daha önemli olduğun dile getirirken, " Benim acı çekmem (idari ibrasızlık) zordu. Yapılanları haketmemiştik. Ama Galatasaray'ın acı çekmemesi önemli olan. Biz imkanlarımızı zorladık ve olası UEFA ve Avrupa engelini bertaraf ettik. Camiamıza hayırlı olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı.