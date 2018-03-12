Abdurrahim Albayrak: Bu sene Kadıköy'de kazanacağız

Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Konyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, maçın zor geçtiğini dile getirdi. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirten Albayrak, "Maça gelirken takım otobüsünde muhteşem bir hava vardı. Şarkı söyleyerek buraya geldik. Ancak ikinci dakikada gol yedik, beklemediğimiz bir goldü. Ondan sonra birçok pozisyondan yararlanamadık, hatta penaltıyı bile kaçırdık. Soyunma odasında muhteşem bir konuşma oldu. Kenetlendik, taraftarlarımızla bir olduk ve maçı kazandık. Puanımızı 53'e çıkardık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"DERBİDEN İYİ BİR SKORLA DÖNECEĞİZ"

Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile yapacakları derbinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Derbinin bilincindeyiz, ona göre hazırlanacağız. En azından bu haftayı kayıpsız kapattık. İkinci yarıda kırmızı kart görme korkusu yaşadık. Çünkü çok agresif oynamaya başlamıştık. Allah'a şükürler olsun kırmızı kart olmadı. Derbiden iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında deplasmanda uzun süredir kazanamamalarıyla ilgili bir soru üzerine Albayrak, "Her şeyin bir ilki vardır. Allah'ın izniyle bu da ilk olacaktır. Rakibimiz de çok güçlü. Bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiler. İyi bir maç olacak. İnşallah futbolseverlere güzel bir maç izletir ve kazanan da biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.