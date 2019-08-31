Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'da

Galatasaraylı taraftarların tam 2 aydır transferini beklediği Radamel Falcao, Instagram'dan sarı-kırmızılı futbolcuların fotoğrafını beğenmeye devam ediyor.

Dün aksam Kayserispor'u 3-2 yenen Cimbom'da kaleci Muslera, Instagram hesabından galibiyet pozunu paylaşmıştı.

YİNE FOTOĞRAF BEĞENDİ

Uruguaylı kaleciyi takip eden golcü futbolcunun bu fotoğrafı beğenmesi taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

ALBAYRAK VE HANEDAR FRANSA'DA

Bu arada kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar henüz İstanbul'a dönmedi.

Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdüren ikilinin, transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala Monacolu yetkilileri ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

MONACO BİR FORVET DAHA ALDI

Öte yandan Fransız ekibi, Slimani ve Ben Yedder'in ardından Leipzigli Jean Kevin Augustin'i de kadrosuna kattı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Falcao'nun Galatasaray'a gelme ihtimali daha da arttı.