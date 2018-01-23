Abdurrahim Albayrak: G.Saray'da kimsenin parası kalmaz

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği maçın ardından konuşan Abdurrahim Albayrak, galibiyeti değerlendirirken, oyuncuların alacaklarına dair de açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN PARASI KALMAZ"

Dün oynanan Kayserispor maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Gomis'in aslında alacakları nedeniyle sakatlığını bahane ettiği ve oynamak istemediği iddia edilmişti.

Abdurrahim Albayrak da bu iddialara açıklık getirdi. Albayrak, "Allah'ın izniyle durumumuz bu hafta şekillenecek. Bu hafta hakikaten bir final maçı izledik. Bu maçtan korkuyordum. Bu maçta 3 değil sanki 13 puan aldık. Camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet. Mustafa Cengiz başkanımız mazbatayı almadan transfer işlerine henüz girmiyoruz. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Biz 5 değil, 50 milyon eurolar da ödedik."