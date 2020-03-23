Abdurrahim Albayrak: Her şey inşallah daha iyi olacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın, koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Özel bir hastanede tedavisi süren Albayrak, basın mensupları aracılığıyla sevenlerine mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Hastanede bulunan Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam." dedi.

Bu arada Albayrak Ailesi'nin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı ekip de resmi sosyal medya hesabından, Abdurrahim Albayrak'la ilgili bir açıklama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Resmi hesaptan yayınlanan açıklama şöyle:

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın, tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.

Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."