Abdurrahim Albayrak: Hocamız bizi transferden kurtardı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Zor maç olacağını biliyorduk. Cuma günü, bu yağmurda mesai sonrası buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bize inanılmaz bir destek verdiler. Çok net bir galibiyet aldık. Onların da bizde payı çoktur. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İkinci yarı daha iyi oynadıklarını aktaran Albayrak, "Futbolcularımız, ikinci devre inanılmaz bir performans sergiledi. Hak ettiğimiz 3 puanı ve liderliği aldık. 4-1 gibi çok net bir skor oldu. Taraftarlarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın maçı izlediğine değinerek, "Bizi yalnız bırakmayan TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım tribündeydi. Bize destek, moral ve güç verdi. Kendisine hem kulübümüz hem de şahsım adına saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HOCAMIZIN SÜRPRİZLERİ OLACAK DEMİŞTİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacaklarını aktaran Albayrak, "Hoca o maçın bilincinde olarak bazı arkadaşları dinlendirdi. Salı günü bizim ve Türkiye için özel bir gün olacak. Bu büyük taraftarın desteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayacağımıza inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Genç oyuncu Ozan Kabak'ın performansını değerlendiren Albayrak, "Hocamızın sürprizleri bitmez demiştik. Hocamızın sürprizlerinden biri de bu. Bizi stoper transferlerinden kurtardı. Teşekkür ediyorum. Altyapıdan hocamızın çok sürprizleri olacak. Hazır olun. Şampiyonlar Ligi'nde de oynatır, ligde de oynatır." diyerek sözlerini tamamladı.