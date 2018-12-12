Abdurrahim Albayrak: İşte Galatasaray ruhu bu

Mücadelenin ardından Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, yenilmelerine rağmen muhteşem bir futbol oynadıklarını, Fatih Terim ile berabere soyunma odasında oyuncuları tebrik ettiğini söyledi.

"OYNANAN FUTBOL TÜM CAMİAYI MUTLU ETTİ"

Yenilmelerine rağmen oynanan futbolun tüm camiayı mutlu ettiğini belirten Albayrak, "Mağlup olduk ama oynanan futbolun bütün camiayı mutlu ettiğine inanıyorum. Maçtan sonra soyunma odasına hoca ile beraber gittik. Çok güzel bir konuşma yaptı. Mağlup olalım ama böyle oynayın diye. Yenildik ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdık, penaltı kaçırdık ama bugün eksiklerimiz olmamasına rağmen oynanan futbol herkesi memnun etmiştir. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Camianın Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmediği için üzgün olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Mağlup olduk ama inanılmaz bir soyunma odası vardı. Hocam ve ben bütün futbolcuları teker teker tebrik ettik. Alkış, kıyamet koptu soyunma odasında. Olması gereken Galatasaray ruhu bu işte. Ligde 2 maçımız kaldı. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımıza ve camiamızdan Şampiyonlar Ligi'nde devam edemediğimiz için üzgün ancak UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için de mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.