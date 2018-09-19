Abdurrahim Albayrak: Şampiyonlar Ligi şarkısını özlemişim

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "İyi bir maç oldu. Çok iyi hazırlandık. Allah'ıma şükürler olsun Lokomotiv Moskova'yı kendi evimizde, muhteşem taraftarımızın önünde 3-0 yendik. İyi bir başlangıç yaptık. Rakiplerimiz de berabere kaldı. Biz ilk maçımızda 3 puan aldık. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. İyi bir avantaj oldu." diye konuştu.

"ÜLKEMİZE, TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Almanya'dan Schalke 04 ve Portekiz'den Porto takımlarının da yer aldığı gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini aktaran Albayrak, "Şampiyonlar Ligi şarkısını, atmosferini özlemiştik. En önemlisi de 3 puanla başlamayı özlemiştik. İyi bir başlangıç oldu. İnşallah böyle devam eder. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu galibiyet ülkemize, taraftarlarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"HOCA İLE HAYALLERİMİZ AYNIDIR"

Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim'in "Dünya büyüklüğünde bir hayalim var." şeklindeki açıklaması hatırlatılarak kendi hayalinin sorulması üzerine, "Hoca ile hayallerimiz aynıdır, hiç değişmez. Hayallerimiz hep büyüktür. Hoca ile çok önemli işler yapacağız. Türk futbolu, Türkiye, Galatasaray için güzel şeyler yapacağız. Buna emin olabilirsiniz." şeklinde görüş belirtti.

"DEVRE ARASINDA SANTRFOR ALACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, devre arasında santrfor transferi yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Taraftar her zaman haklıdır. '1 değil 2 transfer yapacağız.' dediğim için taraftarımızın hepsinden özür diliyorum. O günkü şartlarda kesinlikle öyleydi. Sonradan baktığımızda evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacağımız futbolcu, ileride bizi 25 milyon avro gibi bir ceza ile karşı karşıya bırakabilirdi. Galatasaray olarak o riske girip transferi yapamazdık. Hepimizin beklentisi yüzde 100 transferdi ama olmadı. Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız."

Öte yandan Albayrak, ziyarette bulunacakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Galatasaraylı bir futbolcunun formasını hediye edeceklerini söyledi.