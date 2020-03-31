Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber geldi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de sürdürüyor.
Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 gündür hastanede tedavi görüyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray camiasına bir iyi haber de Abdurrahim Albayrak'tan geldi.
''BUGÜN TABURCU OLUYORUM''
Sarı-kırmızılı yönetici, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu olacağını belirtti.
Albayrak, ''14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum'' ifadelerini kullandı.