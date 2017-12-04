TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programının konuğu Galatasaray'ın 2 sene üst üste şampiyonluğunda Fatih Terim'le birlikte büyük emeği olan yönetici Abdurrahim Albayrak'tı.

"G.SARAY'IN BAŞINDA HOCA VARKEN GELİYORUM DEMEZ"

Terim'e yakınlığıyla da bilinen Albayrak, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fatih Terim'in adının sarı-kırmızılılar için geçmesiyle ilgili şunları söyledi: "Galatasaray Başkanı, Fatih Terim'e gidip Galatasaray'ın sana ihtiyacı var derse Fatih Terim, para bile konuşmaz. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bir hoca varken başkanı arayıp, geliyorum ben demez. Fatih hoca ile temas olduğunu da sanmıyorum. Galatasaray, Tudor'u göndermek için geç kaldı. Son iki maçın yıldızı Yasin. Beşiktaş maçına bakıyoruz Yasin kadroda yok. Biz geldiğimizde Fatih Terim'e gitmiştik hemen. İyi ki geldi, üst üste 2 sene şampiyon oldu. Ünal Aysal, biz varken 2-3 kere Fatih Terim'i göndermek istedi. Hep karşı çıktık. Ünal Aysal'ın etrafındaki arkadaşları, Galatasaray'a en büyük zarar verenler oldu. O dönem çok iyi kadro çıkarmıştık. 5-6 sene üst üste şampiyon olurduk."

Abdurrahim Albayrak: Terim para konuşmadan gelir İZLE

