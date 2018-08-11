Abdurrahim Albayrak: Uçakları indiremeyiz

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, MKE Ankaragücü karşısında istedikleri 3 puanı alarak sezona galibiyetle başlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

BORÇ YÜZDE 25 ARTTI

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Albayrak, "Bu hafta Sinan oynadı, başka hafta başkası oynar. Taktiklere biz karışamayız. Transfer yapmak istiyoruz. Bugünlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı." diye konuştu