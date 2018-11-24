Abdurrahim Albayrak: VAR konuşmaları yayınlansın

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Konyaspor maçının ardından hakem Hüseyin Göçek ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

"NELER KONUŞULDU BİLMEK İSTİYORUZ"

Abdurrahim Albayrak penaltı kararının hatalı olduğunu belirterek,"30 milyon insanın içi yanıyor. Sadece Galatasaraylılar değil, futbola gönül vermiş insanlar olanları gördü. Stada bir sistem konulmuş, VAR! Bu hakemin, VAR ile ne konuştuğunu bilmek istiyoruz, açıklasınlar. Galatasaray'ın başkanı dernekte maç izliyor, hocası üçüncü katta maç izliyor. Beyaz sayfa açtık, sahaya çıktık. Derbi öncesinde önemli bir futbolcumuz kırmızı kartla cezalandırıldı. Penaltı ile alakası olmayan bir kararla cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaraylıyı sanırım test ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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"LİGDE OYNAMAMAMIZI İSTİYORLARSA SÖYLESİNLER"

Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak, "Şayet bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa, ona göre tedbir alalım. Perşembe akşamı 1,5 saat yağmur altında idman yaptık. Gece saat 01:00'e kadar hocayla çalıştık. Arkadaşlar, ayda 5 milyon euro oyunculara maaş dönüyoruz. Üç gün sonra Lokomotiv Moskova maçına gideceğiz. Bu moralle mi gideceğiz? Bu haksızlıkla mı gideceğiz? Hepimiz çok üzgünüz. 30 milyon Galatasaraylı bu akşam uyuyamayacak. Nereye kadar gideceğimizi yüce Allah bilir. Beyaz sayfa açmıştık ama açtığımzı beyaz sayfa ortada kaldı." şeklinde konuştu.