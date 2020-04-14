Abdurrahim Albayrak, villasını ofise çevirdi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan şirketinde villa olarak kullandığı en üst kattaki bin metrekarelik bölümü, ofis ortamına çevirdi.

Şirketin alt katındaki ofislere inmemek için, üst tarafı karantinaya uygun şartlara getiren Albayrak, günün büyük bölümünü Galatasaray’daki görevlerine ayırıyor.

KULÜP İŞLERİYLE İLGİLENİYOR

Kulüp işlerini buradan yürütmek amacıyla özel bir sistem kurduran Abdurrahim Albayrak, futbolcularla, teknik ekiple, diğer yöneticilerle ve transfer çalışmaları doğrultusunda menajerlerle rahat bir şekilde görüntülü iletişim sağlayabiliyor.

Evine gitmeyen ve vaktinin tamamını burada geçiren Albayrak, böylece hem kendi şirketinde karantinada kalıyor hem de ofis işlerini yerine getiriyor.