Abdurrahim Albayrak: Yönetimde yer almayacağım

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar Bayern Münih'e karşı şanslarının olduğunu söyledi.

Avrupa'da forma giyen gurbetçi futbolcularımız, bu sezonun ilk yarısında beklenilen performansı sergileyemedi.

Dursun Özbek'in listesi belli oluyor

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West Bromwich Josef'i istiyor

İngiliz ekibi West Bromwich, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer etmek için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.