Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu.
Tedavi sürecinin ardından bir televizyon programına katılan Albayrak, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce, yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı.
Olayın ardından Abdurrahim Albayrak, avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunmuştu.
PARAYI GEBZE'DEN ÇEKTİ
Bunun üzerine harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yapılan çalışmalarla şüpheli şahsın, parayı Gebze'den çektiğini tespit etti.
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şahıs yakalandı- İZLE
ŞAHIS KOCAELİ'DE YAKALANDI
Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, parayı çeken Abdulvahap B. (36) ile telefon görüşmesini yaptığı belirlenen Fatih Y. (39)'yi Kocaeli'de kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatih Y.'ye ev hapsi verildi.