Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Alex: İleride Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

2 Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şahıs yakalandı Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs, yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 PSG Başkanı Khelaifi: Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız Fransa'da Ligue 1'in yarıda bırakılmasının ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, açıklamalarda bulundu.

4 Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin; Zlatko Dalic, Nenad Bjelica, Mircea Lucescu ve Erol Bulut gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

5 Kulübüne en sadık 30 futbolcu Avrupa'nın en popüler liglerininin değerlendirmeye alındığı listede, 1 kulüpte en uzun süre forma giyen, kulüplerine en sadık 30 futbolcuyu sizler için derledik...

6 Galatasaray'da hedef yine Semih Kaya Koronavirüs nedeniyle bozulan kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli transferlere yönelen G.Saray, daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'yı bir kez daha gündemine aldı.

7 Paulo Dybala'nın test sonucu negatife dönmüyor Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 4. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

8 İngiliz basını: Beşiktaş, Joe Hart'ı istiyor Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart ile ilgilendiği öğrenildi.

9 N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, "Beni kim daha çok isterse, o takıma gideceğim" dedi.