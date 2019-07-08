Abdurrahim Albayrak'ı menajerim diyerek trollediler

Transfer gündemi her geçen gün daha da hareketleniyor.

Yöneticiler, gelecek-gidecek oyuncular için menajerlerle yoğun görüşmeler halinde. Bu durumu fırsata çeviren bir sosyal medya kullanıcısı, Abdurrahim Albayrak'ı trolledi.

MENAJER GİBİ ARAYIP DİAGNE'NİN FİYATINI SORDU

Kendini menajer gibi tanıtan bir kişi, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'la transfer görüşmesi yapıyor.

Albayrak'ı görüntülü arayan sosyal medya kullanıcısı, ingilizce olarak Diagne'nin fiyatını soruyor. Deneyimli yönetici ise karşısındaki kişiye "15 milyon euro" şeklinde cevap veriyor.

Abdurrahim Albayrak'a Diagne transferi trolü - İZLE

Abdurrahim Albayrak'ın trollendiği video sosyal medyada paylaşıldı.