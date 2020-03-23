Abdurrahim Albayrak'la tokalaşanlar tedirgin

Galatasaray'da koronavirüs paniği yaşanıyor.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler son dönemde Albayrak'la vakit geçiren isimlere çevrildi.

İşte son iki haftada yaşananlar:

Abdurrahim Albayrak'ın Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından soğuk algınlığına yakalandığı, bu durumun Beşiktaş derbisinde de devam ettiği kaydedildi.

TERİM VE CENGİZ'LE TOPLANTI YAPTI

Derbiyi locada yöneticilerle izleyen Albayrak'ın, geçtiğimiz pazartesi ise başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim ile TT Stadı'nda bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli yöneticinin derbi günü teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler ve gazetecilerle tokalaştığı bildirildi.

TERİM İKİNCİ BİR TESTE GİREBİLİR

Öte yandan Fatih Terim ve futbolculara daha önce koronavirüs testinin yapıldığı ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ancak Albayrak'ın pozitif çıkan testinin ardından yeni bir teste gerek olup olmadığı konusunda bilgi alınacağı ifade edildi.