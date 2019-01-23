Abdurrahim Albayrak'tan Alan açıklaması: Bu iş bitmedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dubai'den döndü.

Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Albayrak, "Her şey yolunda" dedi.

HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

Alan ile ilgili açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Dubai'de birçok futbolcuyla görüştük. Alan ve kulübüyle çok önce anlaştık. Aramızdaki pazarlık söz konusu değildi. Alan ve kulübüne teşekkür ederim. Her şey yolunda gidiyor. Kulüp bir açıklama yaptı, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Alan gelmek için her şeyi yapıyor." dedi.

BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TRANSFER YAPACAĞIZ

Pato ile ilgili de konuşan Albayrak, "Pato'nun kulübüne sonsuz teşekkür ediyorum. Kulüp yetkilileri ve Pato ile bir saate yakın görüştük. Pato, bizim oraya gitmemiz nedeniyle teşekkür etti ancak kulübüyle sorunları var, onları çözmesi gerekiyor. Türkiye'ye dönmem gerekiyordu çünkü hastam var. Bu yüzden oyuncular olmadan döndüm. 10 tane görüştüğümüz isim var, birkaç gün içerisinde Galatasaray'a transfer yapacağız" diye konuştu.

G.SARAY KULÜBÜ: BARİYERE ÇARPTIK

Öte yandan G.Saray yönetimi, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

"Değerli Galatasaray Camiası, Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz. Camiamıza saygıyla duyururuz."

Galatasaray Spor Kulübü