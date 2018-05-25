Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e: Köşene çekil

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli katkıları olan Abdurrahim Albayrak, cumartesi günü yapılacak seçim hakkında konuştu.

"BU İŞ ACEMİLERİN İŞİ DEĞİL"

Albayrak, Dursun Özbek'i eleştirerek, "Dursun başkan 'Tüydüler' dedi ama tüymediğimizi gösterdik, işte geldik. Galatasaray çok kötü bir 2.5 yıl geçirdi. Personel bile maaşını zamanında almıyordu. Geldik geleli tüm ödemeleri zamanında yaptık. Her önünüze gelene 'Git dava aç' dersen iş yürümez. Bir kere beddua alıyorsun! Bu işler acemilerin işi değil. Ehline bırakacaksın. Yönetimlerin içerisinde birkaç dönem pişip tecrübe sahibi olmak lazım. Ben bazı isimler önerdim, onları almadı. Alsa onlar hata yaptırmazdı. Al kardeşini yanına, koca kulübü yönetmeye çalış! Böyle bir şey olmaz" dedi.

"SOKAKTA ÖZBEK'İ İSTEYENİ BULAMAYIZ"

Özbek'in taraftarlar tarafından istenmediğini ifade eden Albayrak şöyle konuştu: "Ben Dursun ağabeyin yerinde olsam en azından bir dönem dinlenmeyi tercih ederdim. Çünkü sokağa çıksak, 'Dursun başkandan Allah razı olsun' deyip, onu isteyen bir adam bile bulamayız. Hırsına ve çevresindekilerin baskısına dayanamayarak girmiştir. Doğal da hakkıdır, ben ona saygı duyarım. Ancak Galatasaray, 'Ben geldim, ders alıp öğrendim' yeri değildir. Ders alana kadar Galatasaray'ı batırıyorsunuz!"