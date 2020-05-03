Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e hasta ziyareti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz perşembe akşamı şiddetli halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Midesi nedeniyle sorun yaşadığı bilinen Başkan Cengiz, dün 1 günlük ev istirahatı aldı.
YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI
Hastaneden aldığı izinle evine geçen Mustafa Cengiz'i, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal yalnız bırakmadı.
ALBAYRAK PAYLAŞTI
Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Albayrak bu paylaşıma, ''Sevgili başkanımızı ziyaret ettik'' notunu düştü. Böylece Mustafa Cengiz'in hastane sonrası ilk fotoğrafı da gelmiş oldu.