Abdurrahim Albayrak'tan Tarık Çamdal ve Eray açıklaması

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları ve kadro yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarların takımda görmek istemedikleri Eray İşcan ve Tarık Çamdal'ın hakkında da net ifadeler kullandı.

Öncelikle Ryan Donk'un tartışılan yeni sözleşmesi hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Donk ile uzun pazarlıklar ettik. 2.5 milyon Euro'lardan buraya indik. Elinde çok ciddi teklifler vardı. Donk, Fatih Hoca'yla beraber bize çok şey yaşattı. Hoca da onu çok istedi. Hoca'nın istediklerini harfiyen yapan isimlerden birisi. Pazarlıklarda da bizi yormadı, uzatmadı. " dedi.

ERAY'LA YOLLAR AYRILDI

Kaleci Eray İşcan ile yollarını ayrıldığını söyleyen Abdurrahim Albayrak "Eray ile yollarımızı ayırdık. Dün idmana çıktı. Arkadaşlarıyla vedalaştı." ifadelerini kullandı.

TARIK KENDİNE TAKIM BULACAK

Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum. Belki, Almanya'ya gidecek. 1 sene daha oynamazsa kendisine bir daha kulüp bulamayabilir. Benim de yardımlarımla bu sene kendine bir takım bulacak." diye konuştu.