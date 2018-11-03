Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçı sonrası, "Artık sabrımız taşmaya başladı." dedi.

"BAŞKA BAŞKANLAR GİBİ ÇIKIP BAĞIRALIM MI?"

Hakem Fırat Aydınus'un hatalı kararlarına sitem eden Albayrak, "Yan hakemin gözünün önünde rakip takımın oyuncusunun ayağından çıkan topu hakem rakibimize vermiştir. Neticesinde de gol oldu." ifadelerini kullandı.

"Yeter diyoruz" diyen Başkan Vekili, "Allah'ın bir adaleti var. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz ve şampiyon olacağız. İnsanlara da yazık. Biz de başka başkanlar gibi çıkıp bağıralım mı? Bunu mu istiyorlar?" şeklinde konuştu.

"AYRICALIK İSTEMİYORUZ"

Yaşanan tüm olayların sorumlusu olarak hakemleri işaret eden Albayrak, "Yazık günahtır. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray hakkını istiyor. Tüm takımlara aynı davransınlar. Biz kaybedince çıkıp yenildik diyoruz." dedi.

Albayrak basın mensuplarının, "Hatalardan dolayı rahatsızlığınızı TFF'ye dile getirdiniz mi?" sorusuna, "Heralde yakında federasyonda seçim olacak, bakacağız" cevabını verdi.