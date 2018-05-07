Abidal: Dani Alves benimle ciğerini paylaşmak istedi

Barcelona'nın eski yıldızı Eric Abidal, 2011 yılında Karaciğer kanseri nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı ve Dani Alves'in o dönemde kendisine karaciğerindin bir bölümünü vermek istediğini söyledi.

ALVES CİĞERİNİ BENİMLE PAYLAŞMAK İSTEDİ

Dani Alves'in kendisine yaptığı önerinin önemini bildiğini kaydeden Abidal, "Dani Alves, karaciğerini benimle paylaşmak ve bu savaşta benimle birlikte olmak istedi. Hayır dedim ancak yaptığı hareketin önemini biliyordum. Daha ileri gitseydi bir futbolcu olarak bununla baş etmesi kolay olmazdı. Sanırım mesajımı anladı. O dönemde tüm oyuncular benim ailemdendi" ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIMDAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Hastalığının ardından başkalarına yardım etmeye çalıştığını kaydeden Fransız isim, "Kanser ile birlikte yaşamanın ne kadar zor olduğunu her gün hatırlıyorum. Kendimden ve etrafımdaki insanlardan çok şey öğrendim. Futbol benim tutkumdu ve kariyerimdi ancak bu zaman boyunca düşünemedim. Hastalığımdan sonra her şey değişti, başka insanlara yardım etmeye odaklandım" dedi.