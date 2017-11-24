Abidal Guardiola ile atışmasını anlattı

2011'deki Şampiyonlar Ligi finalinden iki ay önce karaciğerindeki kanserli tümörden dolayı cerrahi operasyon geçiren Eric Abidal, Barcelona günlerinden bir anıyı paylaştı.

Fransa'nın Europe 1 radyosuna konuk olan Abidal, Barcelona'nın sezon öncesi ABD kampında Guardiola'nın yanına gelerek Thierry Henry ile Fransızca konuşmayı bırakmasını söylediğini aktardı.

Diyalogun devamında ise Guardiola'ya; "Bana böyle çocuk gibi davranma, Henry ile Fransızca konuşamayacaksam, neden Katalanlar kendi aralarında Katalanca konuşuyorlar?" cevabını verdiğini söyledi.

Abidal, konuşmaların daha da kötüye gittiğini, gerginliğin arttığını ve bunu açıklamak için başkanla konuşmak zorunda olduğunu söyledi. Fransız oyuncu ayrıca bu olayın Katalan teknik adam hakkındaki görüşünü etkilemediğini ve büyük bir kaliteye sahip Guardiola'dan her gün yen şeyler öğrendiğini dile getirdi.