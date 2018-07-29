Aboubakar: Beşiktaş'a dönmek istiyorum

İki sezon önceki şampiyon kadronun önemli parçalarından biri olan Vincent Aboubakar’ı almak isteyen Beşiktaş, Porto’nun pazarlığı yüksek perdeden açması nedeniyle ilerleme kaydedemezken, Kamerunlu oyuncu kulübüyle görüşerek siyah beyazlılara gitmek istediğini dile getirdi.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre; İlk olarak Aboubakar’ı kiralamak isteyen ancak ret yanıtı alan Beşiktaş, Domagoj Vida’nın olası transferinden 25 milyon Euro civarında geleceğini hesap ederek Porto’ya bonservis bedeli sordu. Ancak Porktekizliler, 50 milyon Euro isteyince görüşmeler de tıkandı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Siyah beyazlı forma ile geçirdiği günleri bir türlü unutamayan ve Beşiktaş’a dönmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğu belirtilen Vincent Aboubakar ise Porto’nun kendisi için belirlediği yüksek meblağa tepki gösterdi.

Yönetimle bir görüşme yapan 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’tan teklif gelmesi halinde gitmek istediğini ilettiği belirtildi. Kamerunlu futbolcunun ayrıca, Porto yönetiminden 50 milyon eurodan daha gerçekçi bir bedel belirlemelerini istediği kaydedildi.

Vida ve Quaresma’nın satılmasıyla kasaya ciddi bir gelir koymaya hazırlanan ve takıma sınıf atlatacak bir forvet almak isteyen Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun sonunda Aboubakar için yeniden devreye girmeyi ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlanıyor.