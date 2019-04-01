Aboubakar, Beşiktaş'a dönmeye hazır

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiraladığı Aboubakar, gösterdiği performansla siyah-beyazlı takıma büyük katkı yapmış, taraftarların da beğenisini kazanmıştı.

PORTO, ABOUBAKAR'LA YOLLARINI AYIRACAK

Kamerunlu golcü Porto'ya döndükten sonra başarılı form grafiğini yükseltmesine rağmen şanssız bir sakatlık yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesinde ön çapraz bağları yırtılan Aboubakar, yaklaşık 6 aydır formasından uzak kalmış durumda. Rehabilitasyon döneminde olan yıldız golcünün Porto macerasının sona ereceği ifade ediliyor.

Portekiz Kulübü, yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle 27 yaşındaki golcüyü tekrar kiralamaya karar verdi. Kariyerinde çok önemli yer tutan Beşiktaş günlerini unutmayan Aboubakar, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ

Menajeri aracılığıyla yönetimle iletişim kuran Aboubakar, yeni sezonda tekrar Beşiktaş forması giymek için hazır olduğunu iletti. Kamerunlu yıldız ayrıca ameliyatının başarıyla geçtiğinin ve tekrar eski formuna kavuşması için önünde bir engel bulunmadığının da bilgisini verdi.

Yönetimin sezon sonunda seçim yapılacak olması ve yeni teknik direktörle yola devam edileceği için Kamerunlu oyuncuya, bekle dediği öğrenildi. Aboubakar’ın da ilk tercihinin Beşiktaş olacağı ve seçimden sonra yeni teknik direktörün kararına kadar başka takımla anlaşmayacağı konusunda söz verdiği de gelen bilgiler arasında.