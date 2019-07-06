Aboubakar Galatasaray'a doğru

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu futbolla taraftarların beğenisini kazanan Aboubakar, yeniden Türkiye'ye geliyor.

Vedat Muriç'in Rize'de kalmaya karar vermesinin ardından Kamerunlu golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.

PORTO SATMAK, G.SARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Ze Luis transferinin ardından Aboubakar'ı gözden çıkaran Portekiz temsilcisi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncusunu bu kez kiralamak değil satmak istiyor.

Ancak geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Aboubakar için en ciddi teklif Galatasaray'dan gelmiş durumda.

Portekizlilerin, başka bir alıcının çıkmaması durumunda sarı-kırmızılılardan gelen 3 milyon euroluk kiralama teklifine olumlu yanıt vereceği ifade edildi.