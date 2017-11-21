Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Porto'yla 1-1 berabere kaldı ve G Grubu'nu namağlup tamamlayarak bir üst tura yükseldi ve tarihe geçti.

ABOUBAKAR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Maç sonu ise geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda forma giyen Vincent Aboubakar Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi.

Aboubakar maç sonu 3'lü çektirdi VİDEO

Öte yandan yıldız futbolcu Porto'daki maçta da Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların soyunma odasına inmiş ve eski takım arkadaşlarıyla sevinmişti.