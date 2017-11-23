Aboubakar neden 3'lü çektirdiğini anlattı

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş'ın sevincine ortak olup maç sonu tribünlere üçlü çektiren Vincent Aboubakar, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Geçen sezon attığı gollerle Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran Kamerunlu golcü, Porto formasıyla rakip olarak geldiği Vodafone Park'ta tribünlerle hasret giderdiği anları Sabah'a anlattı.

BİR GÜN MUTLAKA DÖNECEĞİM

Oynadığı kulüpler arasında Beşiktaş'ın kalbinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Aboubakar, "Beşiktaş'ı ve bu stadı çok özledim. Beşiktaş bana büyük güç ve enerji kattı. Maç sonu dayanamadım. Kulübümde eleştirileceğimi biliyordum ama Porto forması giysem de tribünlerin sevgisine karşı kayıtsız kalamazdım. Bu nedenle üçlü çektirdim. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Şartlar bizi ayırdı ama bir gün mutlaka döneceğim" ifadesini kullandı.

Aboubakar maç sonu 3'lü çektirdi - İZLE

Aboubakar, Porto deplasmanında Beşiktaş'ın kazandığı ilk maçta da siyah- beyazlı takımın soyunma odasına giderek eski takım arkadaşlarının sevincini paylaşmış, bu nedenle de Porto cephesinin tepkisini çekmişti.