Aboubakar'ın Beşiktaş sevdası bitmiyor

Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha eklemek isteyen Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ismi gündemden düşmüyor.

Portekiz'in Ojogo gazetesinin haberine göre siyah beyazlı ekip, bu sezon Porto formasıyla hiç lig maçına çıkamayan Aboubakar'ı kiralık istediğini Porto'ya iletti.

"LİGDE HİÇ SÜRE ALAMADI"

Mavi-beyazlılarda, kadrodaki forvet sayısının çokluğu nedeni ile süre alamayan Aboubakar'ın gidişine kesin gözüyle bakılıyor.

Porto B takımı ile antrenmanlara devam eden Kamerunlu golcü için Porto kariyeri sona ermiş gibi görünüyor.

FRANSIZLAR TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Aboubakar ile Beşiktaş'ın dışında Fransa'nın Saint-Etienne takımı ilgilenirken Fransız ekibinin golcü oyuncunun maaşını yüksek bulduğu ve bu yüzden transferden çekildiği belirtildi.

Bu arada Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'ın transfer listelerinde olduğunu doğruladı. Porto'ya kiralık teklifini ileten Beşiktaş, şimdi Portekiz ekibinden gelecek yanıtı beklemeye geçti.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTEDİĞİ BİLİNİYOR

Öte yandan kadroda düşünülmeyen ve Beşiktaş'a gelmek istediği yönünde Porto yönetimi ile görüşen Aboubakar'ın siyah-beyazlılara dönmek için gün saydığı belirtildi.

2016-17 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan ve sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan Aboubakar, siyah-beyazlı formayla çıktığı 27 lig maçında 12 gol atmıştı.