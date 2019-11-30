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Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferi zora girdi

Beşiktaş'ın lig arasında kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar, Young Boys deplasmanında Porto'nun kurtarıcısı oldu ve siyah-beyazlı ekibe transferini zora soktu.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın ara transferde renklerine katmaya çalıştığı Kamerunlu yıldız Aboubakar, coştu.

ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Porto'nun deplasmanda Young Boys'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 2 golüne de imza atan Aboubakar'ın eski performansından bir şey kaybetmediği gözlendi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 75 ve 79'uncu dakikalarda iki gol birden atan Kamerunlu'yı göklere çıkartan Portekiz basını, onun bu performansıyla taliplilerine "Fiyatım yüksek" mesajı verdiğini de belirtti.

Ağır bir sakatlıktan çıkan Aboubakar, bu sezon 5 maçta şans buldu.

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