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Abramovic Chelsea'yi 3 milyar Pound'a satıyor

Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich, istediği teklif gelmesi halinde Chelsea'yi elinden çıkarmaya hazırlanıyor.

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Abramovic Chelsea'yi 3 milyar Pound'a satıyor

2003 yılında 140 milyon Sterlin'le Chelsea'nin sahibi olan ve Maviler'i iflasın eşiğinden alan Abramovich, kulübünü rekor bir fiyata satmayı düşünüyor.

Bloomberg Businessweek'te yer alan habere göre, İngiltere - Rusya arasında yaşanan anlaşmazlıklardan fazlasıyla etkilenen ve ABD tarafından yaptırıma uğramaktan çekinen Rus iş adamı kulüp için teklifleri değerlendiriyor.

Chelsea'yi ABD'li iş adamlarına öneren Abramovich'in 2,3 milyar Dolarlık bir teklifi reddettiğini yazdı.

3 milyar Pound ile rekor bir teklif bekleyen Abramovich, New York'ta bir ticaret bankası olan Raine Group LLC ile görüşmelerin yüksek miktar nedeniyle tıkandığı belirtiliyor.

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