Verdiği bir röportajda Mesut Özil'in sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyleyen ve "Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum." diyerek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran Acun Ilıcalı, bir bomba daha patlattı.

"SOL BEKİN KRALI GELİYOR"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de yer aldığı bir programa katılan Ilıcalı, "Sol bekin kralı geliyor rahat olun." diyerek Fenerbahçe'nin yıldız bir ismi kadrosuna katacağını söyledi.

Ünlü televizyoncunun bahsettiği ismin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Acun Ilıcalı: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor - İZLE