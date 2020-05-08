Acun Ilıcalı: Mesut transferinde üzerime düşeni yaparım

Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, CNN TÜRK'ün Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllardır sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde olan Arsenalli yıldız Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Ilıcalı, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak sözler sarf etti.

"İŞ ORAYA GELİRSE GOLÜ ATARIM"

Ilıcalı, "Mesut Özil'in sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin transferde favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Acun, birkaç gün önce de "Mesut Özil konusunda bir çaba içerisindeyiz. Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum." diyerek, transfer görüşmelerinde aktif bir rol oynadığını açıkça söylemişti.