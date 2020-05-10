Acun Ilıcalı'ya çağrı: Karacabey'i satın alın

Koronavirüs salgını nedeniyle program çekimleri için gittiği Panama'da kalan ve sık sık zamanını sosyal medyada katıldığı yayınlarla değerlendiren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlamıştı.

Program sırasında Avrupa'dan bir kulüp alma düşüncesi olduğunu açıklayan Ilıcalı'ya, liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karacabey Belediyespor'dan bir teklif geldi.

''GÖRÜŞELİM, AVRUPA BİZİ SEYRETSİN''

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya mesaj atarak, "Sayın Ilıcalı, 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız. Avrupa'dan kulüp almayın. Görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin." çağrısında bulundu.