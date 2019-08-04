Adalı, İndi ve Umut transferleri hakkında konuştu

Dün yapılan sabah antrenmanının ardından kampı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın enerjisinin çok pozitif olduğunu söylerken oyuncuların da genel havasından çok memnun kaldıklarını açıkladı.

Yapılacak transferler hakkında da konuşan Serdar Adalı, Bruno Martins İndi, Umut Meraş ve Burak Yılmaz'ın alternatifi olabilecek bir forvet transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA BURAK GİBİ FORVET YOK"

Burak Yılmaz'ın sakatlanması ve ligin ilk 3 maçını kaçıracak olmasıyla birlikte merak edilen konuların başında gelen 'Santrfor transferi yapılacak mı' sorusuna da cevap veren Adalı;

"Burak'ın sakatlığı çok üzücü. Onun da bizim de moralimiz gerçekten çok bozuk. Çünkü, Burak özel bir oyuncu, özel bir golcü. O maliyette onun kalitesinde Türkiye'de ve Avrupa'da bir santrfor yok. Dolayısıyla kısa süre içinde aynı kalitede ve maliyette bir santrfor bulmak çok zor açıkçası. Düşük profilde bir oyuncu alacağımıza Güven ve Umut Nayır'a şans veririz. Biz bu gençlere güveniyoruz. Şu anki planlamada sol stoper ve sol bek alacağız. Ama; eğer ki hocamızdan bu yönde bir talep gelirse tabiki değerlendiririz. Sol stoperi alıp hemen santrfor transferine geçeriz. Hatta arkadaşlarımız liste yapmaya bile başlamıştır. Çünkü 3 maç değil bir maç bile çok önemli" diye cevap verdi.