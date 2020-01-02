Adama Traore: Hiç ağırlık kaldırmıyorum

Premier League ekiplerinden Wolverhampton’da forma giyen ve son haftalardaki performanslarıyla dikkat çeken Adama Traore, Real Madrid’le anılmaya başlarken bu ihtimale sıcak baktığını ifade etti.

Bu sezon 19 maçta 4 gol ve 4 asiste imza atan ve özellikle Manchester City maçlarında adeta Pep Guardiola’nın başına sürekli çorap ören Traore, 2013-2014 sezonunda sadece 1 maç, Barcelona’da forma giymişti.

Real Madrid ihtimali üzerine konuşan Traore, öncelikli hedefinin İngiltere’de başarılı olmak olduğunu söyledi, ancak “Madrid’e gitme şansım olursa giderim.” diye konuştu.

Güçlü fiziği ve kaslı görüntüsüyle taraftarlarca Amerikan futbolu ve ragbi oyuncularına benzetilen 23 yaşındaki yıldız, “Ağırlık kaldırmıyorum. İnanması zor, biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik.” ifadelerini kullandı.