Adana Demirspor, Adana derbisini farklı kazandı

1 Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u yenemedi Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1 puan ile ayrıldı.

2 Gençlerbirliği'ni yenen Trabzonspor, maç eksiğiyle lider Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek, maç eksiğiyle zirveye oturdu.

3 Boateng ilk maçında topukla gol attı Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng, Gaziantep maçında harika bir gole imza attı.

4 Beşiktaş, evinde Gaziantep'i mağlup etti Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep'i sahasında 3-0 mağlup etti.

5 Konyaspor yine kazanamadı Son 13 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Konyaspor, evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

6 Veysel Oran Divan Kurulu'nda kendini kaybetti Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetti ve yere atladı.

7 Odion Ighalo kadro dışı bırakıldı İkinci yarı hazırlıklarına başlayan Manchester United'da yeni transfer Odion Ighalo, koronavirüs şüphesiyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

8 Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov, Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'yla görüştü.

9 Ali Koç: Trabzonspor devletten destek alıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor hakkında söylediği sözlerin arkasında olduğunu ifade etti.